Arabia Saudita-Iran: fonti diplomatiche, accordo include disposizioni su nucleare e guerra in Yemen (2)

- Nel contesto dell'accordo l'Iran ha fornito assicurazioni che il suo programma balistico non porrà una minaccia all'Arabia Saudita; i due rivali si sono inoltre impegnati a cooperare per la stabilizzazione di Siria e Afghanistan, e Riad avrebbe acconsentito a sospendere il proprio sostegno ai media anti-iraniani. Infine, i due Paesi hanno acconsentito a cooperare e a perseguire interessi comuni come Paesi membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e per la sicurezza delle petroliere e del traffico marittimo nel Golfo Persico. Iran e Arabia Saudita hanno interrotto le relazioni diplomatiche nel 2016, dopo la condanna a morte di un noto predicatore sciita in Arabia Saudita e il successivo attacco di manifestanti all'ambasciata saudita a Tehran. L'accordo raggiunto dai due Paesi questo mese prevede l'impegno comune a normalizzare le relazioni diplomatiche, cominciando dalla riapertura delle rispettive ambasciate. (Git)