Imprese: Toyota, nuovo presidente promette maggiore impegno per l'elettromobilità

- Koji Sato, che il primo aprile assumerà da Akio Toyoda la guida del primo costruttore mondiale di automobili, Toyota, ha annunciato che la compagnia cambierà il proprio approccio e la propria posizione nei confronti della spinta all'adozione dell'elettromobilità, cui Toyoda per anni ha sempre guardato con dichiarato scetticismo. Il 53enne Sato dovrà guidare l'azienda in quello che è forse il passaggio più significativo e complicato della sua storia da quando ha iniziato a produrre auto, nel 1937: accelerare la transizione alle auto elettriche - un comparto che vede avvantaggiati numerosi attori emergenti - senza perdere il primato mondiale nel settore. Lo scorso anno Toyota ha strappato il primato mondiale di auto vendute per il terzo anno consecutivo, ma aumentano le pressioni da parte di investitori e regolatori, preoccupati dal ritardo dell'azienda nell'investire sul comparto delle auto a batteria. Sulla carta la strategia di Toyota per l'elettromobilità è ambiziosa: la compagnia punta a vendere 3,5 milioni di auto a batteria entro il 2030, che rappresenterebbero il 30 per cento del suo volume di vendite attuale. Nell'anno fiscale appena concluso, però, tale percentuale è stata appena dello 0,2 per cento: 16 mila unità su un totale di 9,5 milioni. (segue) (Git)