Taiwan: funzionario Usa, Cina eviti reazioni eccessive a visita presidente Tsai

- La Cina non dovrebbe "reagire in maniera eccessiva" alla sosta negli Stati Uniti della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, in programma questa settimana. Lo ha dichiarato ai media un funzionario anonimo dell'amministrazione presidenziale Usa. "Non c'è assolutamente alcuna ragione per la Cina di usare (la visita) come pretesto per una reazione eccessiva e per condurre ulteriori misure di coercizione ai danni di Taiwan", ha dichiarato il funzionario. La visita, ha aggiunto il funzionario, sarà "un transito del tutto coerente con decenni di politiche e pratiche", e la Cina "non forzerà il governo degli Stati Uniti ad alterare le loro pratiche consolidate". (segue) (Was)