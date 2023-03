Taiwan: funzionario Usa, Cina eviti reazioni eccessive a visita presidente Tsai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tsai intraprende oggi un viaggio ufficiale di 10 giorni in Guatemala e Belize; il programma del viaggio prevede soste a New York e Los Angeles, dove Tsai incontrerà il presidente della Camera Usa, Kevin McCarthy. Lunedì la presidente ha incontrato a Taipei l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale Usa Robert O’Brien. L'ex funzionario ha definito “forti e durature” le relazioni con Taiwan, descrivendo l’isola come “un modello di democrazia, libertà e stato di diritto”. La presidente taiwanese ha insignito O’Brien dell’Ordine della Stella Brillante con Gran Cordone Speciale durante una cerimonia tenuta presso l’ufficio presidenziale, per gli sforzi profusi a sostegno dello sviluppo delle relazioni bilaterali. (Was)