Germania: vertice di maggioranza, accordo su potenziamento ferrovie, strade e rinnovabili

- Il vertice di maggioranza presso la Cancelleria di Berlino si è concluso nella serta di ieri con un accordo sul potenziamento delle strade, delle ferrovie e delle energie rinnovabili in Germania. Copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) con Saskia Esken, Lars Klingbeil ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti”. Alla guida dei Verdi con Omid Nouripour, Ricarda Lang ha annunciato che gli investimenti nelle ferrovie verranno finanziati con l'aumento dei pedaggi autostradali per i camion. In particolare, alla rete ferroviaria verrà destinato l'80 per cento delle entrate derivanti da questa imposta, con gli investimenti che dovrebbero ammontare a circa 45 miliardi di euro entro il 2027. Lang ha aggiunto che l'alleanza formata da socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici sta affrontando le riforme strutturali, dove molto è stato lasciato in sospeso negli ultimi anni, per esempio nella protezione del clima. Il governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz “sta recuperando molto”. In merito al vertice di maggioranza, la copresidente dei Verdi ha sottolineato che “le trattative non sono state facili”. Secondo Lang, le differenze di opinione tra le parti costituiscono “un riflesso del dibattito sociale” e, durante i negoziati, “richieste irragionevoli” sono state avanzate da “tutti i soggetti coinvolti”. Sull'espansione della rete stradale, l'esponente degli ecologisti ha dichiarato: “Accelereremo un numero limitato di strade in costruzione”. Come nota il settimanale “Der Spiegel”, prima del vertice di maggioranza, i Verdi erano contrari. In merito alla transizione ecologica nei sistemi di riscaldamento, Lang ha affermato che la legge sull'efficienza energetica degli edifici dovrà essere riformata ai fini di “un equilibrio sociale, così da poter dire: nessuno viene lasciato solo”. (segue) (Geb)