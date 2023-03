Germania: vertice di maggioranza, accordo su potenziamento ferrovie, strade e rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, il ministro delle Finanze e presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), Christian Lindner, ha definito “intense” le discussioni durante il vertice di maggioranza. Secondo Lindner, la separazione degli obiettivi di settore nella legge sulla protezione del clima dovrebbe essere abolita. Il presidente della Fdp ha poi sottolineato che 144 progetti autostradali in Germania sono stati classificati come “di eccezionale interesse” e a tali piani verrà assegnata la priorità. Nel commentare l'esito dei negoziati tra socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici, Lindner ha infine affermato: “Abbiamo fatto vere scoperte, veri e propri cambiamenti di paradigma”. Presieduta dal cancelliere Olaf Scholz, la riunione dei massimi esponenti dei tre partiti era stata convocata nel tardo pomeriggio del 26 marzo per sanare le fratture che da mesi si aggravano nella coalizione al governo della Germania. Le divisioni si concentrano, tra l'altro, sulla proposta di bilancio per il 2024, la protezione del clima e la transizione energetica. Il contrasto vede confrontarsi soprattutto ecologisti e liberaldemocratici, con Scholz e i socialdemocratici alla ricerca di un equilibrio. Dopo negoziati senza alcun compromesso per 20 ore, seppure con interruzioni, i colloqui erano stati rinviati alla mattinata di ieri (Geb)