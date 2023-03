Molise: terremoto di 4,6 gradi in provincia di Campobasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di 4,6 gradi sulla scala Mercalli è stata registrata nella notte a Montagano, in provincia di Campobasso. È quanto si legge sul profilo Twitter dell'Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), secondo cui l'epicentro esatto del sisma è stato individuato 2 chilometri a ovest di Montagano, a una profondità di 23 chilometri. La scossa è stata avvertita nitidamente anche in Campania, Puglia, in alcune aree dell'Abruzzo e del Lazio. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco la scossa è avvenuta alle 23:52. Non si registrano vittime o feriti ma solo qualche crepa sui muri di alcuni edifici e paura fra gli abitanti della zona. Diversi profili social di residenti locali, infatti, riportano che molte persone hanno abbandonato le loro abitazioni dopo la scossa nel timore di possibili danni. Data la situazione, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto dei sopralluoghi e la chiusura delle scuole nella giornata odierna. (Rin)