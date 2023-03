Israele-Usa: Netanyahu replica a Biden, non accettiamo "pressioni esterne" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e Stati Uniti stanno discutendo di una possibile visita del primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, a Washington, tuttavia non è stato ancora rivolto alcun invito ufficiale. Lo ha dichiarato una fonte a conoscenza dei fatti citata dal quotidiano israeliano “The Jerusalem Post”. Poco prima, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Tom Nides, aveva dichiarato che la visita sarebbe avvenuta quanto prima, “non appena verranno coordinati i programmi” del premier e del presidente statunitense Joe Biden. "Sono sicuro che avverrà relativamente presto", ha detto Nides, aggiungendo: “Presumo dopo la Pasqua, ovviamente, ma non è stata ancora fissata una data”. Il premier incontrerà l’inquilino della Casa Bianca, ha precisato il diplomatico statunitense. Intanto, un funzionario degli Usa in condizioni di anonimato ha dichiarato al “The Times of Israel” che l'amministrazione Biden vuole dapprima rassicurarsi che israeliani e palestinesi superino pacificamente le festività religiose, ovvero Pasqua e Ramadan, prima di organizzare una visita di Netanyahu a Washington. Motivo per cui, la visita non avrà luogo “prima di un altro mese o due”. (segue) (Res)