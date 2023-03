Usa: crisi Silicon Valley Bank, regolatori denunciano "terribile" gestione del rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Barr, vicepresidente per la supervisione della Federal Reserve (Fed), ha denunciato la "terribile" gestione del rischio da parte dei vertici di Silicon Valley Bank (Svb), l'istituto di credito protagonista questo mese del secondo maggiore fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti. Durante la prima audizione al Senato in merito alla crisi della banca, Barr è stato messo sotto pressione da parlamentari di entrambi gli schieramenti politici, che hanno contestato a loro volta alla Fed una vigilanza insufficiente su Svb e sul settore bancario in generale. Barr ha difeso l'operato della banca centrale e delle altre agenzie regolatrici: "I rischi c'erano, i regolatori li indicavano, ma la banca non ha agito", ha detto il funzionario. Il fallimento di Svb, seguito pochi giorni più tardi da quello di Signature Bank, ha innescato una grave perdita di fiducia di investitori e risparmiatori in merito allo stato di salute del settore bancario Usa. Nei giorni successivi alla crisi di Svb, avevano destato polemiche le continue iniziative di attivismo politico e prese di posizione personali dei vertici dell'istituto su questioni non attinenti all'attività bancaria, come l'identità di genere e l'equità razziale. (Was)