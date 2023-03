Usa: California, governatore firma legge contro speculazioni compagnie petrolifere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I californiani pagano per la benzina molto più di quanto dovrebbero", aveva spiegato lunedì il deputato statale Jacqui Irwin. "Le ultime impennate dei prezzi sono costate ai nostri contribuenti milioni di dollari, mentre le compagnie petrolifere hanno incassato enormi profitti. Inspiegabilmente, però, anche quando non si verificano queste fluttuazioni, paghiamo prezzi assai superiori rispetto ad altri Stati (Usa)". La nuova legge consentirà alla Commissione per la conservazione e lo sviluppo delle risorse energetiche californiana di fissare un limite massimo ai margini di guadagno per la raffinazione dei carburanti, e sanzioni per le raffinerie statali che superino tale soglia. Il provvedimento non si applica però alle raffinerie oltre il territorio statale, e prevede la possibilità di eccezioni. (Was)