Usa: sparatoria Nashville, deputata repubblicana denuncia presunta rete di "trans-terrorismo"

- La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha annunciato che il suo profilo congressuale su Twitter è stato sospeso, dopo aver denunciato l'esistenza di una presunta rete di "trans-terrorismo" a seguito della sparatoria della scuola elementare cattolica di Nashville, costata la vita a sei persone. Dopo la sparatoria, compiuta da una 28enne che si identificava come transessuale, Greene ha puntato l'indice proprio contro l'identità di genere della stragista, sostenendo che gli inibitori ormonali e gli altri farmaci assunti per la "transizione" di genere siano responsabili di squilibri emotivi e psicologici. Greene ha anche puntato l'indice contro un presunto evento noto come "Giornata della vendetta trans", sostenendo che la sparatoria di Nashville sia sintomatica di una presunta minaccia di "trans-terrorismo". (segue) (Was)