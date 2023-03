Usa: sparatoria Nashville, deputata repubblicana denuncia presunta rete di "trans-terrorismo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esistenza di una presunta 'Giornata della vendetta trans' è stata denunciata da diversi media statunitensi di orientamento conservatore sulla base di messaggi e comunicati della "Trans Radical Activist Network" ("Rete attivista radicale trans", Tran). L'organizzazione ha promosso nei mesi scorsi una mobilitazione il 31 marzo e il primo aprile, per lanciare "un grido di guerra che dichiari al mondo che noi, le comunità transgender/non binaria, non verremo silenziati o cancellati". Diversi media, incluse emittenti radio pubbliche, hanno riferito nei mesi scorsi che l'organizzazione ha finanziato corsi di addestramento all'utilizzo di armi da fuoco per i suoi membri, presentandoli come una misura di autodifesa da episodi di violenza e discriminazione. Verificare la fondatezza delle accuse mosse a Tran dai media conservatori è difficile, in quanto il gruppo gestisce su Twitter un gruppo riservato, che però conterebbe solo 404 utenti attivi. (Was)