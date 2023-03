Corea del Sud: governo presenta nuovo pacchetto di misure a sostegno dei consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha presentato oggi un nuovo pacchetto di misure tese a sostenere i consumi interni, evitando però piani di spesa su larga scala per timore di alimentare l'inflazione. Il ministero delle Finanze coreano ha riferito tramite una nota che il governo assumerà misure tese ad attirare turisti stranieri e incentivarne i consumi durante la loro permanenza nel Paese. "Si stanno formando le condizioni che ci consentono di mirare a sostenere la ripresa dei consumi e delle operazioni del settore turistico ai livelli precedenti la pandemia di Covid-19, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente Yoon Suk-yeol. Tra le misure studiate dal governo figura l'aumento dei voli settimanali da e per la Cina, il Giappone e il Sud-est asiatico, sino al 90 per cento dei livelli del 2019. (segue) (Git)