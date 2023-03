Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato dodici leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare: la Deliberazione Legislativa Statutaria Marche BUR N. 21 del 02/03/2023, recante “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione Marche”; la legge della Regione Abruzzo n. 6 del 01/02/2023, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)”; la legge della Regione Abruzzo n. 7 del 01/02/2023, recante “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”; la legge della Regione Abruzzo n. 8 del 01/02/2023, recante “Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30.12.2022 e ulteriori disposizioni urgenti.”; la legge della Regione Molise n. 1 del 25/01/2023, recante “Modifica alla legge regionale 5 giugno 2020, n. 6 (Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia)”; la legge della Regione Piemonte n. 2 del 30/01/2023, recante “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing”; la legge della Regione Veneto n. 2 del 02/02/2023, recante “Modifica della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 “Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica”“; la legge della Regione Marche n. 1 del 01/02/2023, recante “Incentivi all’insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario”; la legge della Regione Toscana n. 4 del 07/02/2023, recante “Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo”; la legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 21/02/2023, recante “Ratifica dell’intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della conferenza delle regioni e delle province autonome”; la legge della Regione Campania n. 1 del 20/02/2023, recante “Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare)”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 17/02/2023, recante “FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia”. (Com)