- Gli Stati Uniti sperano che la leadership israeliana riesca a trovare “un compromesso” per risolvere le tensioni legate alla riforma della giustizia promossa dal governo di Benjamin Netanyahu, ma non vogliono “interferire” con la politica interna del Paese. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i giornalisti. (Was)