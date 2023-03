Israele-Usa: Netanyahu replica a Biden, non accettiamo "pressioni esterne"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha replicato al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che nei giorni scorsi ha espresso più volte preoccupazione in merito alla riforma della giustizia promossa dal governo israeliano, rivendicando l'indipendenza di Tel Aviv da pressioni politiche esterne. In un messaggio pubblicato su Twitter, Netanyahu ha ricordato di conoscere Biden da 40 anni ed ha espresso apprezzamento per il suo "sostegno di lungo corso a Israele". Tuttavia - ha scritto il primo ministro - "Israele è un Paese sovrano, che assumere le proprie decisioni sulla base del volere dei suoi cittadini, e non di pressioni dall'estero, nemmeno quelle dei suoi migliori amici". Biden ha ribadito ieri di essere "molto preoccupato" dal tentativo del governo israeliano di rivedere il sistema giudiziario, e ha sollecitato Netanyahu ad "abbandonare" il controverso tentativo di riforma: "Non possono proseguire su questa strada", ha detto il presidente, dopo l'annuncio da parte del premier israeliano di una sospensione dell'iter di riforma a seguito di vaste proteste popolari nel Paese. (segue) (Res)