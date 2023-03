Giappone-Cina: ministro Esteri Hayashi potrebbe visitare Pechino nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, intende recarsi in visita in Cina il prossimo fine settimana. Lo riferiscono fonti governative giapponesi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui i piani del ministro prevedono un viaggio di due giorni a partire da sabato primo aprile. La visita sarebbe la prima di un ministro degli Esteri giapponese in Cina da dicembre 2019, e fornirebbe l'occasione per un primo faccia a faccia tra Hayashi e il suo omologo cinese Qin Gang, che ha assunto l'incarico alla fine dello scorso anno. Secondo le fonti, Hayashi intende discutere le relazioni ancora tese tra le due maggiori potenze asiatiche, e chiedere il rilascio del cittadino giapponese arrestato a Pechino all'inizio di marzo. (segue) (Git)