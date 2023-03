Usa: California, governatore firma legge contro speculazioni compagnie petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della California, Gavin Newsom, ha firmato il disegno di legge teso a contrastare le speculazioni sui prezzi dei carburanti alla pompa da parte delle compagnie petrolifere. Il disegno di legge "SBX1-2", sponsorizzato dal senatore statale democratico Nancy Skinner, era stato approvato dall'assemblea statale della California lunedì con 52 voti a favore e 19 contrari, dopo aver ricevuto l'approvazione del senato in una "sessione straordinaria" tesa ad accelerare l'iter legislativo. "Abbiamo dimostrato di poter sconfiggere le grandi compagnie petrolifere", ha dichiarato Newsom durante una conferenza stampa prima della firma del testo di legge. "C'è un nuovo sceriffo in città in California, abbiamo messo in ginocchio il Big Oil". (segue) (Was)