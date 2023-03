Usa: sparatoria Nashville, deputata repubblicana denuncia presunta rete di "trans-terrorismo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul suo profilo Twitter personale, Greene ha contestato la sospensione del suo profilo ufficiale: "Perché Twitter cancella l'esistenza della 'Giornata della vendetta trans'?", ha scritto la deputata rivolgendosi direttamente al proprietario di Twitter, Elon Musk. "All'indomani dell'omicidio di massa di bambini da parte di uno stragista transessuale? Le persone devono sapere della minaccia posta nei loro confronti da Antifa e dal trans-terrorismo", ha scritto la deputata conservatrice. Ella G. Irwin, vice presidente del dipartimento per la fiducia e la sicurezza di Twitter, ha commentato che il social media cancella automaticamente qualunque tweet faccia riferimento alla "Giornata della vendetta trans", a prescindere dall'autore: "Non sosteniamo tweet che incitano alla violenza, non importa chi li pubblichi. 'Vendetta" non implica una protesta pacifica. Organizzare o sostenere proteste pacifiche, invece, è legittimo", ha dichiarato la rappresentante della piattaforma. (segue) (Was)