Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (10)

23 luglio 2021

- Inoltre il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, un decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari. Il Consiglio dei ministri ha poi deliberato: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) all’ingegner Domenico Capomolla; su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato, dott. Enrico De Simone. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato di proporre l’assegnazione dei diplomatici, ministri plenipotenziari e consiglieri d’ambasciata di seguito elencati quali capi delle missioni diplomatiche indicate. In particolare Madrid (Spagna) Amb. Giuseppe Maria Buccino Grimaldi; Pechino (Cina) Min. plen. Massimo Ambrosetti; Santiago (Cile) Min. plen. Valeria Biagiotti; Hanoi (Vietnam) Min. plen. Marco Cirillo Baldassare Maria della Seta Ferrari Corbelli Greco Sommi Picenardi; Tripoli (Libia) Min. plen. Gianluca Alberini. Inoltre, il Ministro Tajani ha svolto una informativa sulla destinazione a Colombo (Sri Lanka), quale Incaricato d’affari, del Consigliere di Ambasciata Damiano Francovigh. Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha poi svolto una informativa sullo stato attuale dell’accoglienza rispetto ai consistenti flussi migratori irregolari di questi ultimi giorni. Inoltre il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la determinazione di intervento nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Puglia e Sardegna avverso taluni commi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. (segue) (Com)