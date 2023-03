© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto profondamente addolorato per la morte di almeno 39 persone in un incendio in una struttura per migranti a Ciudad Juarez, in Messico. Guterres ha chiesto un'indagine approfondita su quanto avvenuto e ha ribadito il suo impegno a collaborare per stabilire percorsi migratori più sicuri, regolamentati e organizzati. (Was)