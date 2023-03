Usa-Kuwait: Blinken sente omologo, focus su tensioni in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Salem Al Sabah, con cui ha discusso le priorità dei due Paesi sul piano regionale e globale. Il capo della diplomazia Usa, riferisce una nota del dipartimento di Stato, ha ribadito la partnership strategica con il Kuwait, sottolineando la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione nel quadro delle principali sfide regionali. Tra queste, particolare attenzione è stata dedicata alle recenti tensioni in Cisgiordania, e alla necessità di lavorare con israeliani e palestinesi per stabilizzare la situazione. (Was)