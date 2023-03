Usa: Biden sente capo della polizia di Nashville dopo la sparatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato al capo della polizia di Nashville, John Drake, e agli agenti Michael Collazo e Rex Engelbert, ringraziandoli per il lavoro svolto durante la recente sparatoria in una scuola elementare della città in Tennessee. Lo ha confermato la Casa Bianca, aggiungendo che le forze dell’ordine hanno risposto in maniera “rapida e coraggiosa” alla sparatoria, a seguito della quale sono morti tre bambini e tre adulti, tra cui anche la donna responsabile della tragedia. (Was)