Israele-Usa: Netanyahu replica a Biden, non accettiamo "pressioni esterne" (3)

22 luglio 2021

- La notizia è stata diffusa poche ore dopo la decisione del premier Netanyahu di sospendere, per ora, il contestato piano di riforma giudiziaria da lui annunciato, per avviare i negoziati con le forze politiche di opposizione e scongiurare il rischio di una guerra civile. Ciò è avvenuto dopo l’ondata di manifestazioni che dallo scorso gennaio attraversa il Paese, particolarmente intensificatasi nelle ultime ore. In tale quadro, secondo “The Times of Israel”, Washington ha ripetutamente messo in guardia dal piano proposto dal premier israeliano che limiterebbe i poteri della magistratura e ha esortato le parti interessate al dialogo su una riforma in grado di ottenere maggiore consenso. Gli avvertimenti si sono intensificati dopo che Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant. A detta di funzionari dell’amministrazione statunitense citati dal “New York Times”, Biden avrebbe messo in guardia Netanyahu da mosse che rischiano di mettere in pericolo “la reputazione di Israele come la vera democrazia nel cuore del Medio Oriente". Parallelamente, ieri, Washington ha accolto con favore la decisione di rinviare il piano di riforma. “Un compromesso è esattamente ciò che abbiamo chiesto”, ha affermato Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca. (Res)