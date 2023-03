Usa: Pence su documenti riservati, nessuna obiezione a mostrarli al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha dichiarato di non avere nulla da obiettare a un ipotetico accesso di membri del Congresso ai documenti riservati rinvenuti all'inizio di quest'anno nella sua abitazione in Indiana. "Non avrei alcuna obiezione di sorta. (...) Sarei felice di cooperare con qualunque ulteriore indagine da parte di membri del Senato", ha detto ieri l'ex presidente. Mark Warner, un senatore democratico, e il repubblicano Marco Rubio premono perché gli investigatori federali consentano a membri selezionati della commissione Intelligence del Senato di accedere ai documenti presidenziali riservati rinvenuti nelle abitazioni di Pence, del presidente Joe Biden e dell'ex presidente Donald Trump. La cattiva gestione dei documenti presidenziali da parte di Trump e Biden è al centro di indagini da parte di due investigatori speciali nominati dal dipartimento di Giustizia; Pence ha consegnato spontaneamente alcuni documenti trovati nella sua abitazione, e una successiva perquisizione non ha portato al ritrovamento di altro materiale riservato. (Was)