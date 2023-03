Francia: manifestazioni contro riforma pensioni, in 740mila per le autorità ma 2 milioni per il sindacato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma le tensioni sono cominciate in mattinata. A Parigi alcuni manifestanti hanno invaso i binari della stazione ferroviaria di Gare de Lyon, occupato per qualche minuto anche l'aeroporto di Biarritz, così come i porti di Brest, Bulogne-sur-Mer e Le Havre. Nella Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario, a mezzogiorno si registrava un tasso di adesione agli scioperi del 16,6 per cento, mentre il ministero dell'Istruzione ha annunciato l'8,37 per cento degli insegnanti mobilitati. I sindacai studenteschi hanno annunciato tra i 450 e i 500 licei bloccati. Davanti al campus universitario Carlone, a Nizza, e a Lione 3 ci sono stati scontri tra studenti che occupavano e altri di estrema destra. L'ingresso dell'abitazione della deputata della maggioranza, Violette Spillebout, è stato murato da alcuni manifestanti mentre la figlia della parlamentare si trovava dentro. Il presidente della Conferenza dei vescovi di Francia, Eric de Moulins-Beaufort, ha espresso preoccupazione per le violenze constatate a margine delle ultime manifestazioni, affermando che si tratta di un "sintomo allarmante dello stato del tessuto sociale". (Frp)