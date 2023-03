Imprese: Spagna, Abertis nomina Santamaria nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea generale ordinaria degli azionisti di Abertis ha approvato la nomina di Juan Santamaria, attuale amministratore delegato di Acs, a nuovo presidente della società in sostituzione di Marcelino Fernandez Verdes. Come riferisce il quotidiano "El Economista", si tratta della quarta carica negli ultimi tre anni che Santamaria ha assunto al posto di Fernández Verdes, dopo aver accettato la presidenza di Cimic, la filiale di Acs in Australia, nel 2020, la posizione di Ad del gruppo nel maggio scorso e quella di Ad di Hochtief, la sua filiale tedesca, nel luglio scorso. L'assemblea degli azionisti ha inoltre approvato la nomina di Jonathan Kelly, su proposta di Mundys (ex Atlantia) e in sostituzione di Carlo Bertazzo, come comunicato alla Commissione nazionale spagnola per il mercato dei valori (Cnmv). Acs e Mundys completano così il rinnovo del consiglio di amministrazione di Abertis.(Spm)