Agroalimentare: Cdm approva divieto produzione e commercializzazione carne sintetica

- È stato approvato in Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida e del ministro della Salute Oscar Schillaci, il disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Finalità del provvedimento è assicurare il massimo livello di tutela della salute dei cittadini e preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti di espressione del processo di evoluzione socioeconomica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica sul territorio per l’interesse nazionale. In mancanza di una specifica normativa europea in materia di alimenti e cibi sintetici, il Governo Meloni ha ritenuto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare gli interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale. “Guardiamo alla tutela della nostra collettività. Come governo - spiega il ministro Lollobrigida - abbiamo affrontato il tema della qualità che i prodotti da laboratorio non garantiscono. Abbiamo voluto tutelare la nostra cultura e la nostra tradizione, anche enogastronomica". (segue) (Com)