Spagna: ex presidente Catalogna Puigdemont definisce illegale arresto eurodeputata Ponsatí

- L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, ha denunciato come "illegale" la detenzione dell'eurodeputata di Uniti per la Catalogna Clara Ponsatí, poco dopo il suo arrivo a Barcellona, e ha accusato la Spagna di aver violato la sua immunità parlamentare. "Una persona che gode dell'immunità non può essere arrestata se non per crimini flagranti, il che non è il caso, e quindi la Spagna ha violato l'immunità di un'eurodeputata e ora speriamo che la presidente del Parlamento europeo (Roberta Metsola) non faccia quello che fa sempre quando si tratta della Spagna, cioè guardare dall'altra parte o dare loro ragione", ha detto Puigdemont nelle dichiarazioni alla stampa dal Parlamento europeo a Bruxelles.(Spm)