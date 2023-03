Infrastrutture: Cdm nomina Capomolla direttore Ansfisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il Consiglio dei ministri ha approvato il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) all’ingegner Domenico Capomolla. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Com)