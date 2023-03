Usa: inchiesta Stormy Daniels contro Trump, gran giurì non voterà questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gran giurì di New York che sta valutando una possibile incriminazione nei confronti di Donald Trump, nel quadro dell’inchiesta sul pagamento di 130 mila dollari che l’ex presidente degli Stati Uniti ha effettuato nei confronti della pornodiva Stormy Daniels, durante la campagna elettorale del 2016, non si riunirà per votare sulle accuse nemmeno questa settimana. Lo hanno riferito all’emittente “Nbc News” tre fonti anonime informate dei fatti, aggiungendo che per la giornata di domani non è in programma alcuna riunione. La notizia arriva dopo che il gran giurì ha concluso lunedì scorso la propria attività di verifica in relazione alle accuse di Stormy Daniels, con la quale Trump avrebbe avuto una relazione extraconiugale nel 2006 e che avrebbe ricevuto 130 mila dollari dai fondi della campagna elettorale dell’ex presidente. In precedenza, Trump ha annunciato che sarebbe stato arrestato martedì 21 novembre nel quadro delle indagini. (Was)