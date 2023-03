Usa-Algeria: vice segretaria Sherman sente ministro Attaf, focus su Sahara occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, a cui ha ribadito l’importanza della partnership tra i due Paesi nel quadro delle attuali sfide regionali. Le parti, si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, hanno discusso la situazione nella regione del Sahara occidentale, ribadendo la necessità di sostenere il lavoro dell’inviato speciale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, per raggiungere una soluzione politica alla violenza nella regione. (Was)