- - L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia e l'assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci intervengono a "Roma 15: Municipi, Progetti, Minuti. Progetti di riqualificazione dello spazio pubblico", giornata di approfondimento e workshop organizzata dall'Assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale sul programma "15 Municipi 15 Progetti per la città in 15 minuti".Roma, Macro, via Nizza 138 (ore 10)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci interviene alla presentazione della "Convenzione tra Roma Capitale e UnitelmaSapienza" per l'iscrizione a corsi di Laurea e Master universitari a costo agevolato riservata ai dipendenti in servizio presso Roma Capitale e ai loro familiari.Roma, Campidoglio (ore 11:30) (segue) (Rer)