Farnesina: Massimo Ambrosetti indicato come capo missione diplomatica a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato di proporre l’assegnazione del ministro plenipotenziario Massimo Ambrosetti come capo della missione diplomatica a Pechino. Per la Libia è stato invece proposto il ministro plenipotenziario Gianluca Alberini. Tra gli altri nomi indicati ci sono quello di Giuseppe Maria Buccino Grimaldi per la Spagna, Valeria Biagiotti per il Cile, Marco Cirillo Baldassare Maria della Seta Ferrari Corbelli Greco Sommi Picenardi per la sede di Hanoi. Inoltre, il Ministro Tajani ha svolto una informativa sulla destinazione a Colombo (Sri Lanka), quale incaricato d’affari, del consigliere di ambasciata Damiano Francovigh.(Res)