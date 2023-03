Repubblica Ceca: presidente Pavel, voto a 16 anni non sarebbe minaccia per sistema elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consentire il voto a partire dai 16 anni nella Repubblica Ceca non sarebbe una minaccia per il sistema elettorale nazionale. Lo ha dichiarato il presidente ceco, Petr Pavel, durante una visita nella regione della Moravia-Slesia. Il capo dello Stato ha affermato di aver parlato con numerosi studenti delle scuole superiori negli ultimi anni e di essere giunto alla conclusione che i giovani hanno consapevolezza sufficiente di quello che accade nel Paese, “anche maggiore di quella della generazione dei loro genitori, che spesso si sono rassegnati allo status quo per varie ragioni”. Pavel ha detto che occorre valutare se la soglia minima di età più adeguata all’elettorato passivo debba essere 16 o 17 anni ma “in ogni caso, penso che l’interesse dei giovani verso quello che succede e il loro interesse alla partecipazione vadano ascoltati, altrimenti li scoraggeremo”. Attualmente il tema nella Repubblica Ceca non è in discussione in Parlamento, ma in passato esponenti del partito Sindaci e indipendenti (Stan) e dei Verdi si sono detti a favore di un abbassamento dell’età di voto. (Vap)