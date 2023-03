Decreto Ucraina: Silvestri (M5s), spiace che forze che chiedono pace non la sostengano in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace che le forze politiche che chiedono la pace non riescano a spingersi fino ad affermarla con determinazione in Parlamento e votino contro il nostro Odg al decreto Ucraina che chiedeva di interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle. Oggi - aggiunge - siamo "a un punto cruciale in cui è necessario fare dei passi in avanti affinché si arresti rapidamente quella logica della guerra a oltranza e dell'escalation militare che rischia di condurci verso il baratro di un conflitto mondiale. Quel che serve è lavorare incessantemente a dei reali negoziati di pace che mettano fine a questa tragedia, ed è per questo che serve il coraggio di trasformare le parole in azioni concrete", conclude. (Rin)