Agroalimentare: assessore Beduschi, bene stop del governo a cibo sintetico sul nostro mercato

- L'ok del consiglio dei ministri al ddl che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di cibo sintetico "è una promessa mantenuta dal governo". Lo comunica in una nota Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, commentando il via libera, deciso oggi dal c.d.m., del disegno di legge sul cibo sintetico. L'ok dal consiglio è "soprattutto una risposta concreta al mondo agricolo nazionale che guarda con preoccupazione ai tentativi di chi vorrebbe attaccare il made in Italy con brutte copie, addirittura create in laboratorio. Bene il ministro Lollobrigida per avere tenuto la barra dritta su questo tema e un grazie dalla Lombardia, che vanta il patrimonio zootecnico più importante del Paese e vuole continuare a offrire agli italiani i suoi prodotti tradizionali" conclude Beduschi. (Com)