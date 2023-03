Forza Italia: Barelli, senza Berlusconi non si va da nessuna parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Diciamo che io sono l'usato garantito, avendo già ricoperto il ruolo di Capogruppo alla Camera nella scorsa Legislatura". Così il neo Presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Zapping su Rai Radio 1. "I rapporti col mio predecessore Alessandro Cattaneo erano e rimangono ottimi. A lui spetta un compito altrettanto importante: sarà Vice Coordinatore Nazionale insieme al Ministro Anna Maria Bernini con la regia del Ministro e Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani, questi sono i dati di fatto. Siamo una squadra, con una storia gloriosa, ieri abbiamo festeggiato 29 anni di storia politica. Non ci sono correnti interne al di là della narrazione dei media: siamo tutti Berlusconiani, se non lo si è, non si va da nessuna parte", ha concluso Barelli. (Rin)