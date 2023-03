Appalti: senatori Lega, "codice Salvini" farà ripartire Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 'codice Salvini' farà ripartire il 'cantiere Italia'. Lavori più veloci, sburocratizzazione per aziende ed enti locali, digitalizzazione, limiti ai partiti del no e attenzione all'ambiente. Inoltre, una norma che premia l'utilizzo di materie prime italiane tra i criteri di valutazione dell'offerta. Il governo, grazie all'impegno del ministro Salvini, ha riformulato un provvedimento che finalmente risponde alle esigenze del Paese". Lo affermano in una nota i senatori della Lega in commissione Ambiente Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti. (Rin)