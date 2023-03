Siria: attacco iraniano contro forze Usa, Austin ammette ritardi nell’informare il Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden avrebbe dovuto informare il Congresso con il dovuto anticipo in merito all’attacco di un drone iraniano contro i militari Usa di stanza in Siria, avvenuto la settimana scorsa. L’ammissione del segretario alla Difesa, Lloyd Austin, è arrivata durante una audizione davanti alla commissione Armi del Senato Usa, dopo che svariati componenti repubblicani hanno criticato il Pentagono per non avere informato il Congresso della vicenda con il dovuto anticipo. Dall’incidente all’invio della notifica sono infatti trascorse circa 13 ore. Un ritardo che il senatore Roger Wicker ha definito “inaccettabile”. Rispondendo alle domande, Austin ha ammesso che “avremmo dovuto informarvi prima”. (Was)