Spagna: arrestata eurodeputata di Uniti per la Catalogna dopo rientro a Barcellona

- L'europarlamentare di Uniti per la Catalogna Clara Ponsatí è stata arrestata oggi dagli agenti del Mossos d'Esquadra poche ore dopo il suo ritorno a Barcellona dopo cinque anni di fuga all'estero. Poco prima, l'esponente indipendentista aveva tenuto una conferenza stampa in cui aveva sfidato la Corte Suprema spagnola a eseguire il suo mandato di arresto per il reato di disobbedienza. "Se mi arrestate, dovrete affrontarne le conseguenze", ha detto, sicura di essere protetta dall'immunità che le è stata concessa dal suo mandato europeo. Stante la riforma del codice penale approvata dal governo di Pedro Sanchez, Ponsatí non rischia pene detentive, in quanto perseguita solo per disobbedienza. "La persecuzione degli esuli è stata patetica, ma persistente", ha dichiarato l'eurodeputata nella conferenza stampa tenutasi presso il Collegio dei giornalisti della Catalogna. Ponsatí è stata arrestata poco dopo, mentre si dirigeva verso il quartiere Born accompagnata dal suo avvocato e da un manipolo di manifestanti che l'avevano riconosciuta per strada. (Spm)