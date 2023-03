Ita: nel 2022 perdita netta 486 milioni, ricavi per 1.576 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways comunica che il Consiglio di amministrazione “Cda” nella seduta di oggi ha approvato il Progetto di Bilancio per l’esercizio 2022. Secondo quanto diffuso dalla società i ricavi sono stati 1.576 milioni di euro, l’Ebitda -338 milioni di euro, cassa 418 milioni di euro e patrimonio netto 524 milioni di euro. Ita Airways - viene chiarito - ha operato nell’anno circa 97.000 voli di linea e trasportato circa 10,1 milioni di passeggeri (1,3 milioni nel 2021), riuscendo ad intercettare la ripresa del traffico aereo che si è manifestata a partire dal secondo semestre aumentando la propria quota di mercato. Nel complesso, i ricavi totali della società nel 2022 sono pari a 1.576 milioni di euro (90 milioni di euro nel 2021, anno di nascita della Società in cui ha operato solamente a partire dal 15 ottobre) di cui 1.272 milioni di euro derivanti dal business del traffico passeggeri. La società - si legge ancora nella nota - ha raggiunto il 99% per cento di regolarità delle operazioni e l'81 per cento di puntualità, raggiungendo risultati importanti nonostante le criticità provocate da un settore aeroportuale in affanno a livello internazionale. Il 2022 ha fatto registrare un net promoter score annuale pari a 26.2, al di sopra dei valori fatti registrare nell’industry nello stesso intervallo temporale. Il risultato dell’esercizio risulta coerente con la fase di “start -up” della società in un contesto di mercato ancora debole nei primi mesi dell’esercizio per effetto del perdurare della pandemia Covid. (segue) (Com)