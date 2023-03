Agroalimentare: Trancassini (Fd'I), vietato in Italia grazie al coraggio del Governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’approvazione del disegno di legge sul cibo sintetico il Governo Meloni dimostra ancora una volta di mantenere fede agli impegni presi con i cittadini tutelando la loro salute, le nostre eccellenze e la nostra filiera del Made in Italy. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Lazio Paolo Trancassini. "L'Italia è la prima Nazione che impedisce la produzione e la commercializzazione di cibi sintetici con un atto formale ed ufficiale ed è per questo che ringrazio il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida per il suo coraggio e la sua determinazione", conclude. (Com)