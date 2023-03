Imprese: Aspi, 1,8 miliardi di euro di investimenti per ammodernamento rete nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 Autostrade per l’Italia registra un ulteriore impulso allo sviluppo e ammodernamento della rete con la realizzazione di investimenti e manutenzioni per circa 1,8 miliardi di euro. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, che ha ha approvato il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la dichiarazione non finanziaria per l’esercizio 2022. Confermato il piano di arricchimento delle competenze: circa 1.800 persone assunte nell’ultimo biennio nell’ambito del piano di 2.900 nuovi ingressi finalizzato prevalentemente a rafforzare le aree Stem. (Rin)