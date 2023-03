Brasile-Italia: ambasciata Brasilia celebra giornata "Rifiuti Zero" dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Brasilia ha celebrato oggi, 28 marzo, la prima Giornata Internazionale "Rifiuti Zero" delle Nazioni unite (Onu) con diverse iniziative in tema ambientale. Lo riferisce l'ufficio stampa della sede diplomatica in na nota. All'iniziativa hanno partecipato oltre 100 bambini di scuole elementari del Distretto federale, autorità politico-istituzionali, specialisti, aziende ed enti di settore, mezzi di informazione. Una visita guidata alle strutture dell'ambasciata ha aperto la giornata, in cui è stato organizzato anche uno spettacolo teatrale offerto dal servizio di nettezza urbana regionale e un concerto di musica italiana e brasiliana con temi ispirati alla natura eseguito dall'orchestra giovanile dell'Istituto Reciclando Sons. (segue) (Com)