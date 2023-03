Imprese: Aspi, traffico rete in crescita del 9,3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il traffico sulla rete del gruppo Autostrade per l’Italia è cresciuto complessivamente del 9,3 per cento rispetto al 2021, anno che tuttavia risentiva degli effetti delle limitazioni agli spostamenti disposte dalle Autorità governative. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, che ha ha approvato il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la dichiarazione non finanziaria per l’esercizio 2022. A tal proposito, si segnala che sul traffico del 2022 (-2 per cento se confrontato con il 2019) incidono comunque gli effetti della nuova ondata pandemica cominciata a fine 2021, oltre che gli impatti del forte incremento dei prezzi dei carburanti che ha cominciato a manifestarsi dalla fine del mese di febbraio, in conseguenza dell’attuale contesto geopolitico. (Rin)