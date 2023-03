Brasile: difesa Bolsonaro conferma acquisizione doni di gioielli da Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso era stato rivelato questa mattina dal quotidiano "Estado de Sao Paulo". Si tratta della quarta donazione fatta a Bolsonaro nel corso di visite di stato ufficiali a finire nel mirino della stampa e dell'autorità giudiziaria. Il caso denunciato oggi potrebbe fornire nuova linfa all'inchiesta per peculato a carico dell'ex presidente e della moglie, Michelle, già avviata dalla procura federale (Mpf), nata a seguito della denuncia di un tentativo di far entrare illegalmente nel Paese gioielli per un valore di 3 milioni di euro. Secondo l'inchiesta giornalistica di "Estado de Sao Paulo", il pacco si troverebbe attualmente in un deposito affittato da Bolsonaro quando ha lasciato la residenza ufficiale dopo esser stato sconfitto alle elezioni lo scorso anno. Secondo il giornale, la scatola contiene un orologio Rolex, una penna d'argento di marca Chopard, un paio di gemelli in oro bianco e diamanti, un anello in oro bianco e diamanti e un masbaha in oro bianco e con pendenti tempestati di diamanti. (segue) (Brb)