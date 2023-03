Governo: Malan (Fd'I): è cambio di passo, dalla parte degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "si conferma dalla parte dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, a difesa dell'italianità e del nostro patrimonio culturale e enogastronomico. Il Consiglio dei ministri di oggi ha varato importanti misure che danno il senso della svolta e del cambio di passo che con il loro voto gli italiani dal 25 settembre hanno impresso alla nostra Nazione". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, che aggiunge: "Nuovi aiuti alle famiglie e alle aziende per fronteggiare il caro bollette, che si aggiungono a quelli stanziati con la scorsa legge di Bilancio, ma soprattutto il disegno di legge che vieta la produzione, l'importazione e la vendita di alimenti sintetici in Italia. Una vittoria per tutto il settore agroalimentare italiano, per la tutela della salute e dello stile di vita italiano. Un plauso va al ministro Lollobrigida che conferma il suo impegno a difesa delle nostre produzioni di qualità simbolo e icona della nostra storia e identità", conclude.(Rin)