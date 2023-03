Usa: Casa Bianca su Nuovo Start, Mosca non rispetta disposizioni del trattato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha rispettato i termini del trattato Nuovo Start sulle armi nucleari, e si rifiuta di condividere i dati e le informazioni strategiche sul proprio arsenale, come stabilito dall’accordo. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Visto il loro rifiuto a rispettare gli accordi, gli Stati Uniti hanno deciso di smettere a loro volta di fornire tali informazioni a Mosca: noi speriamo di poter continuare a rispettare queste disposizioni, ma deve trattarsi di una azione bilaterale”, ha detto. (Was)