Firenze: Aspi a sindacati, riorganizzazione per valorizzare risorse in ambito digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’annuncio dello sciopero del 30 marzo a Firenze, da parte delle organizzazioni sindacali, Autostrade per l’Italia ricorda che la riorganizzazione delle attività che vede coinvolta l’unità organizzativa del Service Desk della sede di Firenze, fa parte di un processo volto a garantire nuovi standard di qualità nella gestione degli asset tecnologici dell’azienda. In questo contesto, l’azienda - riferisce una nota - tiene a precisare che tale riorganizzazione delle attività non comporterà trasferimenti di sede, demansionamenti, né tantomeno esuberi. La volontà di Aspi è quella di riqualificare il personale attraverso adeguati percorsi formativi e – sempre nell’ambito del IT Service di Firenze - riallocare risorse su attività contraddistinte da una maggiore specializzazione nella gestione dei sistemi IT del comparto autostradale, con particolare focus su sicurezza e innovazione. L’importanza del Service Desk è confermata dalle recenti assunzioni, all’interno di tale struttura organizzativa, di sette nuove risorse con contratto a tempo indeterminato. Tali assunzioni – che fanno parte del più ampio piano di inserimenti che ha visto l’ingresso di più di 60 risorse nella direzione IT and Digital Transformation – sono state previste con l’obiettivo di affrontare la nuova fase di digitalizzazione e trasformazione tecnologica aziendale. Nel corso del 2022 sono stati organizzati dalla direzione aziendale diversi incontri con le organizzazioni sindacali, al fine di condividere la ratio alla base di tale operazione e attivare un proficuo confronto sul tema sin dalle prime fasi. Nonostante i reiterati tentativi, non è stato possibile pervenire ad un accordo tra le parti. (Com)